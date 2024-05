Campi Flegrei - l’esperto | Sciame sismico non vuol dire stia per succedere qualcosa

(Di martedì 21 maggio 2024) Nonostante quella di ieri di magnitudo 4.4 sia la scossa più forte mai registrata nell’area in epoca strumentale, non ci sono evidenze per parlare di una imminente eruzione ai. Dopo la forte scossa registrata ieri sera a Napoli e neidi magnitudo 4.4 losta proseguendo: dalle 19:51 di

Terremoto ai Campi Flegrei , paura a Napoli : oltre 150 scosse in poche ore Forti scosse di Terremoto sono state avvertite ai Campi Flegrei , suscitando paura anche a Napoli , dai quartieri di Chiaia al Vomero. A Pozzuoli e Bagnoli sono state allestite tendopoli dalla Protezione Civile per ospitare chi ha scelto di non rientrare nelle proprie abitazioni. tpi

Saranno tutte evacuate le 140 detenute presenti nel carcere femminile di Pozzuoli : lo rende noto il provveditore delle carceri della Campania Lucia Castellano. Il provvedimento, viene spiegato, "si è reso necessario per motivi precauzionali. Le scosse di ieri sera hanno provocato dei danni alla struttura sulla cui entità sono in corso accertamenti. "Nel frattempo mettiamo in sicurezza le carcerate - spiega Castellano - che saranno dislocate in altre strutture campane". quotidiano

