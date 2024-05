Campi Flegrei | disposto invio di 400 brandine a scopo cautelare

(Di martedì 21 maggio 2024) NAPOLI – Nell’ ambito delle attività espletate dal Centro di coordinamento soccorsi insediato nella serata di ieri presso la Prefettura di Napoli dal prefetto Michele di Bari, è stato, su richiesta della Protezione civile della Regione Campania, l’di 400nella disponibilità del CAPI del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con sede a Capua, presso i comuni di Bacoli e Pozzuoli. La misura ha carattere essenzialmente, per fare in modo che lesiano subito a disposizione della popolazione locale in caso di necessità. Si informa inoltre che a Pozzuoli è stata sgomberata nella notte un’altra famiglia. Sono quindi attualmente 36 i nuclei familiari sgomberati. L'articolo proviene da Prima Campania: news 24 ore su 24.

"Paradisi", elusione delle multinazionali, trasparenza: le proposte sul fisco dei partiti italiani alle Europee. Solo Avs e Santoro per una tassa sui grandi patrimoni Terremoto ai campi Flegrei, notte ...

TERREMOTO CAMPI FLEGREI - Sgomberate 36 famiglie, notte in strada per centinaia di persone: oltre 150 scosse in poche ore - TERREMOTO campi FLEGREI - Sgomberate 36 famiglie, notte in strada per centinaia di persone: oltre 150 scosse in poche ore - 10:10:01 Nella notte un'altra famiglia sgomberata si è unita alle altre 35 che, a Pozzuoli, sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Lo rende noto un comunicato della Prefettura di Napol ... casertafocus

Notte da incubo a Napoli per il terremoto, scuole chiuse solo in alcune zone: ecco perché - Notte da incubo a Napoli per il terremoto, scuole chiuse solo in alcune zone: ecco perché - Notte da incubo anche a Napoli per lo sciame sismico che da ieri sera sta interessando i campi Flegrei, con scosse che hanno fatto ... in diversi comuni è stata disposta la chiusura delle scuole. Tra ... napolitoday