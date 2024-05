Campi Flegrei - cosa dice il decreto legge sul rischio sismico e quando è prevista l’evacuazione – La video-spiegazione della protezione civile

(Adnkronos) – Terremoto ai Campi Flegrei . A Pozzuoli e in tutta l'area, colpita dal sisma, sono state finora 36 le famiglie sgomberate. Sono quasi tutti residenti tra Pozzuoli, Bacoli e il quartiere Agnano di Napoli, a ridosso della Solfatara. Le crepe come si vede nelle immagini del filmato sono evidenti, sia all'esterno che all'interno delle […] periodicodaily

Lo sciame sismico che da ieri è in corso ai Campi Flegrei "ha rallentato il suo ritmo, ma non è ancora finito", ha detto all'ANSA il vulcanologo Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Non ci sono segnali che permettano di dire se e per quanto tempo lo sciame proseguirà né se a questo sciame sismico potranno seguirne altri, ma "data la deformazione del suolo che sta interessando l'area è evidente che ci aspettiamo anche altri eventi", ha osservato Di Vito.

