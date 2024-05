Camper si rovescia sulla strada di montagna - paura per tre persone

(Di martedì 21 maggio 2024) Abbadia San Salvatore, 21 maggio 2024 –per treche si trovavano su unche è uscito die si èto in. Accade sull’Amiata, nel territorio comunale di Abbadia San Salvatore. Da capire cosa abbia provocato l’uscita didel mezzo. Che si è cappottato, con le tredentro. Nessuna di loro ha riportato ferite gravi. Tutte, all’arrivo dei mezzi di soccorso, erano fuori dal mezzo, che ha riportato danni gravi. E’ successoprovinciale dell’Amiata. Erano circa le 17 quando sono partite le chiamate ai mezzi di soccorso. Per i vigili del fuoco è intervenuto il distaccamento di Piancastagnaio. Il 118 ha soccorso i tre con un’ambulanza della Misericordia di ...

