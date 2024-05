Campagna Fiume sicuro - gravi violazioni ambientali

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI Nuclei del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino hanno recentemente concluso nel mese di aprile, lacontrolli “”, con risultati sorprendenti. In un periodo di soli 30 giorni, sono stati eseguiti 64 controlli, rilevando 14 illeciti penali e 14 illeciti amministrativi, inoltre sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di 549.365,00 euro. Le attività di monitoraggio e controllo dei corsi d’acqua hanno raggiunto nuovi livelli di efficienza grazie all’impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente detti “droni” I droni hanno dimostrato di essere strumenti indispensabili nel realizzare ricostruzioni tridimensionali delle aree fluviali, consentendo una visualizzazione accurata e dettagliata del territorio. Queste ricostruzioni, unite alla creazione di ...

Castel Campagnano . I carabinieri della Forestale, durante una perlustrazione dell’area del fiume Volturno nell’ambito della campagna controlli fiume Sicuro, alla località Marrochelle del comune di Castel Campagnano (Caserta), sono entrati all’interno di una cava di inerti dismessa, dove notavano la presenza di un ingente quantitativo di rifiuti composti da materiali inerti non bonificati e da terre e rocce da scavo contenenti materiale plastico vario, e altro, per un quantitativo stimato in 500 metri cubi circa. casertanotizie

