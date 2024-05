Camila Cabello ha perso la verginità con un love guru ed è stato bellissimo

Camila Cabello annuncia il nuovo disco C, Xoxo che è stato anticipato dalla traccia He Knows in collaborazione con Lil Nas X Camila Cabello ha pubblicato la nuova traccia He Knows in collaborazione con Lil Nas X, tratta dal suo nuovo album C, Xoxo in uscita in tutto il mondo il prossimo 28 giugno e già disponibile per il pre-order. Un brano con dei beat propulsivi e che fanno battere le mani e descrive giocosamente una situazione da “gatto e topo” tra le baddies e la loro preda.

