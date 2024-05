Cambio di stagione | ascoltare il proprio organismo è la scelta vincente

come ogni anno arriva il momento di mettere da parte i capi invernali e fare spazio a quelli primaverili ed estivi. Se non siete tra i fortunati che hanno una cabina armadio è il momento di fare il Cambio di stagione. Tra abiti che non mettete più e cappotti lunghi ecco i trucchetti per avere...

È già tempo di Cambio stagione e questo vuol dire fare spazio agli abiti estivi nell’armadio. Momento che, in certi casi, può causare non poco stress. Per ovviare a questo problema, però, esistono dei consigli pratici da tenere ben a mente. Prima di procedere con il Cambio stagione e lo ‘svuotamento’ dell’armadio, è bene conoscere i trucchi fondamentali per evitare di esseri colpiti dallo stress durante questo azione non sempre facile.

