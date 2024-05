Cambiare vita a San Marino

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – ?Bob Kennedy nel ’68, in un famoso discorso all’Università del Kansas, fu il primo a criticare il Prodotto interno lordo come indicatore per misurare la crescita. Lui disse che il Pil misura tutto, tranne ciò per cui vale la pena vivere la vita. Ecco, io penso che in Europa, in Italia in particolar modo, in questo momento storico, noi dovremmo diventare il partito della qualità della crescita e del benessere ecosostenibile?.

