Mohamed del Nantes non ha voluto giocare: si chiedono sanzioni per i calciatori contro l'iniziativa del campionato francese golssip

Roma, 20 mag – Scoppiano le polemiche in Francia in occasione della giornata dedicata dalla Ligue 1, il massimo livello professionistico del calcio francese, alla lotta contro l’omofobia. Nella giornata di ieri, durante l’incontro disputatosi allo Stadio Louis II tra Monaco e Nantes, il centrocampista della compagine del Principato e della nazionale del Mali Mohamed Camara ha deciso di scendere in campo copre ndo con un cerotto adesivo il logo anti-omofobia che, per l’occasione, hanno esposto sulle maglie tutti i giocatori per l’ultima giornata del campionato transalpino. ilprimatonazionale

Camara si rifiuta di giocare col logo arcobaleno anti-omofobia sulla maglia: lo copre con lo scotch - camara si rifiuta di giocare col logo arcobaleno anti-omofobia sulla maglia: lo copre con lo scotch - Mohamed camara ha agito di sua iniziativa durante Monaco-Nantes. Il centrocampista 24enne del Mali ha deciso di nascondere con lo scotch il logo arcobaleno anti-omofobia stampato al centro della ... fanpage

Omofobia in Francia, Camara copre gli arcobaleni. Polemiche, la ministra dello Sport: «Inammissibile» - Omofobia in Francia, camara copre gli arcobaleni. Polemiche, la ministra dello Sport: «Inammissibile» - Nella giornata che il calcio francese ha dedicato alla lotta contro l'omofobia, camara del Monaco ha coperto gli arcobaleni e Mohamed del Nantes si è rifiutato di partecipare ... corriere

Calcio e pregiudizi in Francia, Camara copre col nastro adesivo la patch arcobaleno contro l'omofobia - Calcio e pregiudizi in Francia, camara copre col nastro adesivo la patch arcobaleno contro l'omofobia - Il maliano del Monaco copre il marchio dell'iniziativa contro le discriminazioni. Non fa la foto di squadra per non essere associato. Il club: «Ha agito di sua iniziativa». Il ministro Oudea-Castera c ... vanityfair