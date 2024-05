Calendario Preolimpico canottaggio 2024 oggi | orari martedì 21 maggio - t - program -a, stream -ng, italiani in gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata del Preolimpico di Canottaggio di Lucerna (Svizzera). Sulle acque elvetiche si disputano le finali che aprono le porte alla rassegna a Cinque Cerchi. In tutte le specialità sono in palio due pass per i Giochi di Parigi 2024. Va ricordato che nel Canottaggio gli equipaggi che si qualificheranno in questa manifestazione dovranno avere la stessa composizione alle Olimpiadi, a meno di variazioni per ragioni mediche.

Arriva il giorno della verità sul Lago Rotsee per la regata finale di qualificazione olimpica e paralimpica 2024 di canottaggio e paracanottaggio: a Lucerna, in Svizzera, oggi, martedì 21 maggio, si disputeranno le Finali A che assegneranno due pass olimpici per ciascuna specialità. Saranno 6 gli equipaggi dell’Italia impegnati quest’oggi nelle Finali A, ai quali va aggiunta una imbarcazione azzurra del paracanottaggio.

