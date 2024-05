Calendario Mondiali judo 2024 oggi | orari martedì 21 maggio - t - program -a, stream -ng, italiani in gara

(Di martedì 21 maggio 2024) Proseguono i Campionatidi, in corso di svolgimento sui tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) e valevole come ultimo grande evento del biennio di qualificazione olimpica verso Parigi. Quest’, nella terza giornata didella rassegna iridata, saranno protagoniste due categorie di peso individuali: -63 kg femminile e -81 kg maschile. LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 10.00 L’Italia schiera un possibile outsider in ottica podio come Antonio Esposito, reduce da un ottimo avvio di stagione e chiamato ad un risultato di prestigio per provare a rientrare tra le 8 teste di serie nel torneo olimpico. Pass a cinque cerchi in bilico invece per Savita Russo e Flavia Favorini, che dovranno fare più strada possibile per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gara dei Mondiali 2024 di Judo in corso ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). La manifestazione iridata è arrivata al suo giro di boa. Dopo aver assistito a emozionanti lotte nei due giorni passati, quest’oggi il programma di gara presenta due competizioni, i -63 kg femminili e i -81 kg maschili. oasport

Proseguono i Campionati Mondiali 2024 di judo , in corso di svolgimento sui tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) e valevole come ultimo grande evento del biennio di qualificazione olimpica verso Parigi. Quest’ oggi , nella terza giornata di gara della rassegna iridata, saranno protagoniste due categorie di peso individuali: -63 kg femminile e -81 kg maschile. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gara dei Mondiali 2024 di Judo in corso ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). La manifestazione iridata è arrivata al suo giro di boa. Dopo aver assistito a emozionanti lotte nei due giorni passati, quest’oggi il programma di gara presenta due competizioni, i -63 kg femminili e i -81 kg maschili. oasport

Calendario Mondiali judo 2024 oggi: orari 21 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara - Calendario mondiali judo 2024 oggi: orari 21 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara - Proseguono i Campionati mondiali 2024 di judo, in corso di svolgimento sui tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) e valevole come ... oasport

LIVE Judo, Mondiali 2024 in DIRETTA: Savita Russo cerca punti per le Olimpiadi, attesa per Esposito - LIVE judo, mondiali 2024 in DIRETTA: Savita Russo cerca punti per le Olimpiadi, attesa per Esposito - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della terza giornata di gara dei mondiali 2024 di ... oasport

Judo, l'azero Heydarov è campione del mondo - judo, l'azero Heydarov è campione del mondo - Seconda giornata dei Campionati del mondo di judo ad Abu Dhabi. Sul gradino più alto del podio Heydarov, Tanaka e Huh ... it.euronews