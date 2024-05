Calciomercato - Zirkzee al Milan? Si può! Gazzetta rivela che …

Calciomercato Milan, Furlani sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di Joshua Zirkzee. Ecco tutte le novità Il Milan non molla la pista che porta a Joshua Zirkzee. Il club rossonero andrà a caccia di un nuovo numero nove in estate in vista della prossima stagione. Quello dell’attaccante olandese del Bologna è uno dei nomi più chiacchierati per un eventuale trasferimento al Milan.

dailymilan