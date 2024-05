Calciomercato Parma - dalla Roma il nuovo attaccante?

(Di martedì 21 maggio 2024) La festa c’è stata ed è già assorbita. La prima vittoria della storia in Serie B delha generato, certamente, una grande euforia in una tifoseria comunque abituata a palcoscenici più importanti (Serie A e coppe europee) della cadetteria. La voglia di tornare a grandi livelli dopo l’ultima retrocessione, però, sembra aver prevalso sulla piazza che sogna, adesso, un percorso positivo anche nella prossima stagione di massima serie. L’obiettivo dei crociati sarà umile, ma fondamentale da raggiungere: conquistare, almeno, la salvezza confermando la categoria più importante. Per farlo, ildeldovrà annettere alla prossima rosa guidata da Fabio Pecchia dei profili pronti per ben figurare nelcampionato. Unpotrebbe arrivare direttamente...

Calciomercato Parma , una big europea vuole un attaccante crociato per la prossima stagione. Ecco tutti i dettagli Per l’estate, uno dei protagonisti del Calciomercato Parma , è sicuramente l’attaccante classe 1998 Dennis Man (autore fino ad ora di 13 gol). Attualmente in pole position per far suo il giocatore ci sarebbe il Borussia Dortmund. La valutazione dei […] calcionews24

Secondo Uol Esporte il centrocampista brasiliano è una priorità per il tecnico del Timao SAN PAOLO (BRASILE) - Non solo Felipe Anderson, anche Hernani potrebbe lasciare l'Italia e tornare in Brasile, purelui per giocare in un club di San Paolo. Non nel Palmeiras che proprio oggi ha annunciato l'inga ilgiornaleditalia

Una stagione, quelle che sta per terminare con la disputa di playoff e playout, che resterà impressa nella storia del club emiliano: i crociati sono tornati in Serie A vincendo, per la prima volta nella vita della società, il campionato di Serie B. Una grande soddisfazione, quindi, per il tecnico Fabio Pecchia che corre verso la massima serie con un rinnovo che sembra ormai vicinissimo alla sua materializzazione. metropolitanmagazine

Tradizione e modello Atalanta. Il dg Benassi: "La Coruña vive per il Depor" - Tradizione e modello Atalanta. Il dg Benassi: "La Coruña vive per il Depor" - Una scalata in Segunda División con un progetto rinnovato. Il direttore generale Massimo Adalberto Benassi racconta la nuova realtà Deportivo ai ... gianlucadimarzio

Cosenza, il Brescia mette gli occhi su Tutino - Cosenza, il Brescia mette gli occhi su Tutino - Secondo quanto riportato dai colleghi di BresciaInGol.it dopo l’eliminazione dai playoff contro il Catanzaro, il Brescia di Massimo Cellino pensa già al prossimo calciomercato. Sul portale lombardo si ... tifocosenza

Parma, il primo acquisto può essere Buffon: Krause pensa per lui a un ruolo da superdirigente - parma, il primo acquisto può essere Buffon: Krause pensa per lui a un ruolo da superdirigente - E se il primo acquisto del parma appena tornato in Serie A si chiamasse Gianluigi Buffon Non più in porta, perché con il campo Superman ha chiuso, ma dietro una scrivania, come dirigente operativo. È ... gazzetta