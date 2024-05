Calciomercato Napoli - Osimhen al passo d’addio | il sostituto secondo i bookmakers

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2024) Il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato una vera e propria rivoluzione sul. La stagione delè stata fallimentare e la dirigenza è già in contatto sul fronte trattative. Un calciatore con la valigia in mano è Victor. In pole per l’acquisto dell’attaccante c’è il Chelsea, offerto a 1,72 su Sisal, seguito dal PSG, alla ricerca di un nuovo bomber dopo l’addio di Mbappé, dato a 2,50. Una cessione che inevitabilmente dovrà portare in Campania undi assoluto livello. IlPer i bookie, riporta Agipronews, in pole c’è l’arrivo di Romelu Lukaku, attualmente in prestito a Roma ma di proprietà proprio del Chelsea. L’acquisto di BigRom si gioca a 3, seguito dal centravanti azzurro Mateo Retegui, dato a 6 mentre Joshua Zirkzee, reduce da un campionato di ...