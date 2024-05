Calciomercato Napoli - l’AGENTE di Di Lorenzo | Vi svelo quello che sarà il suo FUTURO

Il calciomercato estivo potrebbe riservare parecchie sorprese per il Napoli. Arriva l’annuncio dell’agente di Giovanni Di Lorenzo che fa tremare i tifosi. In casa Napoli si guarda molto alle prossime settimane, in cui si inizierà a delineare il quadro in vista della prossima stagione. La stagione attuale si sta per concludere, e sicuramente non c’è soddisfazione tra gli azzurri per come si è svolta l’annata.

