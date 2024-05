Calciomercato Milan – Tre motivi per credere nell’arrivo di Zirkzee

Calciomercato Roma, erede Lukaku con la clausola: addio Milan - calciomercato Roma, erede Lukaku con la clausola: addio milan - calciomercato Roma, erede Lukaku con la clausola e addio milan: c’è la fila in Europa per il gigante. Gli ultimi aggiornamenti. Il futuro del centravanti belga ha rappresentato per l’intero ... asromalive

Pagelle Inter-Empoli 2-0 Dimarco ancora in gol, Bastoni da applausi, Lautaro non incide - Pagelle Inter-Empoli 2-0 Dimarco ancora in gol, Bastoni da applausi, Lautaro non incide - L’Inter batte l’Empoli 2-0 nel posticipo della 30a giornata di Serie A a San Siro e mantiene inalterato il vantaggio di 14 punti sul milan. Non è ... sport.virgilio

Tennis Sinner, Pero e Bertolucci nel mirino per la telecronaca non urlata: l’attacco del Corriere dello Sport che cita Galeazzi - Tennis Sinner, Pero e Bertolucci nel mirino per la telecronaca non urlata: l’attacco del Corriere dello Sport che cita Galeazzi - La sfida è in ... Quattordici punti di vantaggio sul milan a otto dalla fine: dopo il 2-0 all’Empoli l’Inter è sempre più vicina al ventesimo scudetto della sua storia. sport.virgilio