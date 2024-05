Calciomercato Milan – Sesko - tutti gli ostacoli nella corsa allo sloveno

Calciomercato Milan , i colloqui per il rinnovo del portiere francese Mike Maignan tardano ad arrivare: c’è il problema dell’ingaggio… Il Milan guarda con grande attenzione alla situazione dei rinnovi di contratto e il profilo che preoccupa di più i tifosi è quello di Mike Maignan. Il portiere francese ha, infatti, il contratto in scadenza nel 2026 e il club di via Aldo Rossi sta riflettendo per un possibile prolungamento. dailymilan

Calciomercato Milan , il patron Gerry Cardinale ha deciso il futuro di Rafael Leao : il portoghese resta almeno un’altra stagione… Rafael Leao resta al Milan almeno per la prossima stagione. E’ questa l’indiscrezione che è circolata sul futuro del talento portoghese. Se fino a poco tempo fa, quindi, si poteva pensare ad una possibile partenza del dieci rossonero, magari con destinazione PSG (visto l’addio di Kylian Mbappé), oggi la situazione dovrebbe essere stata chiarita: Leao rimane al Milan almeno per la prossima stagione. dailymilan

Morto ex Milan Schnellinger, tra gli eroi di Italia-Germania 4-3 di Mexico ’70 - Morto ex milan Schnellinger, tra gli eroi di Italia-Germania 4-3 di Mexico ’70 - Il mondo del calcio piange Karl-Heinz Schnellinger, ex difensore di Roma, Mantova e milan ma soprattutto uno dei protagonisti della ‘partita del secolo’ tra Italia e Germania dei Mondiali in Messico ... sport.virgilio

