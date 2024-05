Calciomercato Milan - rinnovo Mike Maignan? C’è un problema

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 21 maggio 2024), i colloqui per ildel portiere francesetardano ad arrivare: c’è ildell’ingaggio… Ilguarda con grande attenzione alla situazione dei rinnovi di contratto e il profilo che preoccupa di più i tifosi è quello di. Il portiere francese ha, infatti, il contratto in scadenza nel 2026 e il club di via Aldo Rossi sta riflettendo per un possibile prolungamento. Sì, perché si vuole evitare quanto successo con Gigio Donnarumma nel luglio 2021 (quando si liberò a parametro zero dale firmò un contratto ricchissimo con il PSG). Se da una parte la dirigenza rossonera vorrebbe spingere per il, dall’altra c’è un ostacolo tutt’altro ...