Calciomercato Milan - Gerry Cardinale ha deciso il futuro di Rafael Leao

(Di martedì 21 maggio 2024), il patronhaildi: il portoghese resta almeno un’altra stagione…resta alalmeno per la prossima stagione. E’ questa l’indiscrezione che è circolata suldel talento portoghese. Se fino a poco tempo fa, quindi, si poteva pensare ad una possibile partenza del dieci rossonero, magari con destinazione PSG (visto l’addio di Kylian Mbappé), oggi la situazione dovrebbe essere stata chiarita:rimane alalmeno per la prossima stagione. Rafa si è, infatti, sempre mostrato molto affezionato alla maglia del Diavolo. Il timore dei tifosi rossoneri, che rischiavano di ...

Calciomercato Milan , appare incerto il futuro di Ballo-Tourè. Il terzino senegalese è stato una meteora in prestito al Fulham . E ora il ritorno alla base… Il Milan sarà chiamato ad un lavoro intenso in chiave mercato tra acquisti e cessioni. Quest’estate la società rossonera dovrà attingere al suo budget per investire in vari reparti. Gli obiettivi primari sono sempre gli stessi: un difensore e un attaccante. dailymilan

Il Futuro di Stefano Pioli è tutto da scrivere: prima la risoluzione col Milan , poi c’è un’offerta dall’estero Dalla Turchia parlano di un reale interessamento da parte del Fenerbahce per l’allenatore parmigiano, dove troverebbe una vecchia conoscenza come Rade Krunic, salutato a fine gennaio durante il mercato invernale. Poi ci sono le piste italiane da […] calcionews24

IL MATTINO - Napoli, resta in piedi la pista Stefano Pioli, ma lui potrebbe restare fermo un anno - IL MATTINO - Napoli, resta in piedi la pista Stefano Pioli, ma lui potrebbe restare fermo un anno - Secondo quanto riportato da Il Mattino, Stefano Pioli, allenatore del milan, è nella lista di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ma potrebbe restare fermo un anno: "Sono previsti tempi brev ... napolimagazine

Mercato Milan, tutto sull’attaccante: la scelta per il post-Giroud - Mercato milan, tutto sull’attaccante: la scelta per il post-Giroud - All-in sull'attaccante. È l'imperativo che serpeggia in casa milan. Il club rossonero è al lavoro per trovare un degno erede di Giroud. spaziomilan

Milan, non sarà Sesko il prossimo attaccante: la clausola da 65 milioni - milan, non sarà Sesko il prossimo attaccante: la clausola da 65 milioni - Sesko vuole restare in Europa, che sia in Germania o in Premier League, dove Arsenal e Chelsea hanno puntato fortemente il classe 2003 e in futuro potrebbero ... footballnews24