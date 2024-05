Calcio - Sven Goran Eriksson | Sarò all’Olimpico per Lazio-Sassuolo

(Di martedì 21 maggio 2024) Tutto confermato, l’ex allenatore della, sarà presenteper la sfida dei biancocelesti contro il. Il tecnico svedese, alle prese con una diagnosi di tumore incurabile al pancreas, lo ha confermto a TV Play: “Penso di essere a Roma domenica. Quando allenavo lami svegliavo ogni mattina felice di andare a lavorare”. Poi, un ricordo sulla sua, riferisce Sky Sport: “Parliamo di una squadra di campioni. Tutti accettavano le mie scelte, eravamo uno squadrone. Secondo me avremmo dovuto vincere qualche trofeo in più, come per esempio lo scudetto 1998-99”.è poi tornato a parlare dell’affetto degli appassionati a seguito dell’annuncio sulla malattia: “Sentire l’affetto dei ...

I pensieri di Inzaghi e la Lazio del futuro - ... diciassette punti in otto giornate, basterà un pareggio contro il Sassuolo per centrare la qualificazione in Europa League davanti a Eriksson, ospite d'onore all'Olimpico. Certo, i rimpianti non ...