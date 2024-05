Calcio Serie D Aldo Clementi guiderà ancora la Vigor Senigallia

(Di martedì 21 maggio 2024) Sesto anno consecutivo in panchina, nono assoluto per il mister con più presenze in rossoblù. Conferma attesa e voluta fortemente da società, tecnico e tifoseria, 20 Maggio 2024 –saràl’allenatore della. Il tecnico senigalliese, classe 1966, da sempre legato allanon solo per la sua professione di allenatore, è stato ufficializzato nella tarda mattinata di martedì 20 maggio.laper la sesta stagione consecutiva, essendo subentrato a Guiducci nel torneo 2019-2020, ma in realtàha allenato laper ben otto campionati, essendo stato alla guida della prima squadra in rossoblù pure tra il 2010 e il 2013. Nessuno, nella lunga ...

