Calcio Senigallia Calcio - lascia il direttore sportivo Massimiliano Frulla

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 21 maggio 2024) “Mi ritengo il responsabile della retrocessione, anche se rifarei le stesse scelte. Sono accaduti episodi strani. Non me la sento di proseguire: è giusto un ricambio generazionale e organizzativo. Sarà sempre il primo tifoso di questa società: mi ha permesso di raggiungere obiettivi che non aveva mai raggiunto”., 21 maggio 2024 – Ilprende atto delle dimissioni diqualee responsabile del settore giovanile del sodalizio banco azzurro. Non è solo la retrocessione in Seconda Categoria la causa dell’addio dello storico ds dell’Aesse. “Infatti – spiega-, ho comunicato al presidente Gasparini e al direttivo, già dai primi giorni di gennaio, la mia decisione di ...