Calcio | Napoli Raspadori Alla Juve il mio gol più bello

L’avventura di Giovanni Manna alla Juventus è terminata. Il club bianconero, infatti, ha comunicato ufficialmente la fine del rapporto con colui che è stato il responsabile dell’U-19 prima e ds della Juve Next Gen poi. Una separazione prevista da tempo, visto il futuro già delineato per Manna per le prossime stagioni. Un addio ormai annunciato […] L'articolo Manna saluta la Juventus, il DS pronto ad arrivare a Napoli per la rivoluzione sembra essere il primo su Teleclubitalia.

