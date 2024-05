Calcio Napoli - Manna dice addio alla Juventus | De Laurentiis lo attende

L’avventura di Giovanni Manna alla Juventus è terminata. Il club bianconero, infatti, ha comunicato ufficialmente la fine del rapporto con colui che è stato il responsabile dell’U-19 prima e ds della Juve Next Gen poi. Una separazione prevista da tempo, visto il futuro già delineato per Manna per le prossime stagioni. Un addio ormai annunciato […] L'articolo Manna saluta la Juventus, il DS pronto ad arrivare a Napoli per la rivoluzione sembra essere il primo su Teleclubitalia.

Giovanni Manna liberato subito dalla Juventus per andare al Napoli in tempo per poter operare subito sul mercato. Non accadde la stessa cosa lo scorso anno quando De Laurentiis bloccò per diverso tempo il passaggio di Giuntoli in bianconero.Continua a leggere

