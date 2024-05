Calcio Juniores - il Borghetto guarda al futuro partendo da mister Emanuele Polzonetti

(Di martedì 21 maggio 2024) Guiderà i ragazzi nel delicato passaggio aldegli adulti: “un tassello essenziale, un compito che assumo con piacere e passione. Cercherò di trasmettere i valori morali delinsegnati a me e quella voglia di fare inesauribile che avevo da calciatore” MONTE SAN VITO, 20 maggio 2024 – Ilriparte dai giovani e da. Dalla prossima stagione la società monsavitese ha deciso di ripristinare la Categoria. Un tassello importante del vivaio da cui poter attingere anche per rimpolpare la prima squadra che ha da poco terminato il campionato di Prima Categoria girone B, con il mantenimento della suddetta categoria alla 10º posizione. Un segnale chiaro che si stanno gettando le basi per ildei campioni di domani e chissà, ...

