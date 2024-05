Calcio Jesina - Cossu | nessuna controproposta da avanzar - richiesta troppo elevata Si conclude qui il mio passaggio in merito

(Di martedì 21 maggio 2024) E’ durata solo 36 ore l’iniziativa del dirigente jesino che aveva sondato il presidente Chiariotti sulla possibilità di acquisizione della Ssd Jesi. Non è da escludere altri tentativi da parte di altre figure JESI, 21 maggio 2024 – “In base alladella, dall’incontro con gli imprenditori tutti di Jesi che mi avevano affidato l’incarico, ai quali ho riportato le risultanze avute con il presidente Chiariotti, è emerso il fatto di non formulare alcuna”. Queste le dichiarazioni di Alessandroche nella giornata di lunedì si era recato dal presidente dellachiedendo di poter acquistare la società. “Le richieste avanzatemi –– sonolontane dai margini di investimento ...

Con mister Lorenzo carotti anche Renato Bargnesi. Altra uscita a Gubbio sia per i Giovanissimi (26 maggio) che per i Primi Calci (9 giugno) JESI, 16 maggio 2024 – Nell’ambito di un percorso di crescita continua i Giovanissimi della Junior Jesina sono stati ospiti dell’Ascoli calcio per una amichevole a Castel di Lama volta soprattutto a confrontarsi contro una realtà professinistica. vallesina.tv

Ultima di campionato casalinga per festeggiare la salvezza anticipata e la riconferma dell’allenatore. Grossi progetti all’orizzonte JESI 18 maggio 2024 – La Jesina femminile si congeda dai propri sostenitori con l’ultimo impegmo di campionato casalingo domenica 19 maggio alle 15,30 ospitando al Cardinaletti il Villorba (foto in primo piano l’ultima gara con le venete del marzo 2023). vallesina.tv

Ultima di campionato casalinga per la formazione del riconfermato Casaccia. Domenica a Trento cala il sipario su una stagione senza dubbio positiva con tutti gli obiettivi raggiunti JESI, 19 maggio 2024 – Vince la Jesina nella sua ultima partita casalinga di campionato. In gol Costadura e Tozzo. Capitan Crocioni al centro del campo per i saluti di inizio gara e scelta del campo Domenica prossima a Trento calerà il sipario su una stagione senza dubbio positiva con tutti gli obiettivi raggiunti. vallesina.tv

Calcio Seconda Categoria, Arcevia in finale play-off - calcio Seconda Categoria, Arcevia in finale play-off - Nel C, retrocede l’Aurora Jesi, in questo brutto anno per il calcio della città di Federico II, che aveva già visto la discesa della jesina dall’Eccellenza alla Promozione. L’Aurora aveva il vantaggio ... senigallianotizie

Verdetti dei play-out. Giù l’Atletico Ancona - Verdetti dei play-out. Giù l’Atletico Ancona - Dopo la sosta di una settimana al termine della stagione regolare, è ripartita sabato la Seconda categoria che ha emesso nuovi verdetti nei gironi che interessano le anconetane, cioè C e D. Nel C, ret ... msn

Jesi Federico II raccontato ai bambini, a Lucera il libro di Talita Frezzi - Jesi Federico II raccontato ai bambini, a Lucera il libro di Talita Frezzi - Sono 100 le copie adottate dall'istituto comprensivo Tommasone-Alighieri, presentazione domani insieme all'autrice ... qdmnotizie