Calcio - italiani all' estero | Vicario un leade - De Zerbi saluta Brighton Farioli in Europa

(Di martedì 21 maggio 2024) Milano, 21 maggio 2024 - La stagione 2023/2024 dei maggiori campionati esteri, eccezion fatta per La Liga che terminerà questo weekend, è andata in archivio. Dunque, è giunto il momento di tirare le somme e valutare complessivamente le prestazioni dei nostri connazionali, giocatori e allenatori, impegnati nei maggiori tornei europei e non solo. Questo anche in vista degli Europei, con il commissario tecnico Luciano Spalletti che deve sciogliere solo gli ultimi dubbi riguardo i ventisei che proveranno a difendere il titolo. Partendo da fuori del vecchio continente, una menzione anche per Manolo Gabbiadini e il suo Al Nasr nel campionato degli Emirati Arabi Uniti. La squadra dell'ex Sampdoria ha perso la finale di Coppa del Presidente (la coppa di lega UAE, ndr) per 4-0 contro l'Al-Wasl, la squadra che sta dominando il campionato. Una match a senso unico, deciso a cavallo dei due tempi: ...