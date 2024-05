Calcio in lutto - addio per sempre alla leggenda di Milan e Roma

(Di martedì 21 maggio 2024) Social. Il mondo delè inin seguitotragica scomparsa di unadele della. Il campione aveva vinto con la maglia rossonera una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, due Coppe delle Coppe e uno scudetto.Leggi anche: Sciame sismico in Italia, 150 scosse nella notte: panico e gente per strada Leggi anche: Terremoto a Napoli, ci sono danni: tantissima pauraa Schnellinger, ladiIl mondo italiano delè inper la tragica scomparsa di Karl-Heinz Schnellinger. Il campione era malato da tempo ed è morto all’età di ottantacinque anni all’ospedale San Raffaele dio. Il ...

È morto un grande centravanti , uno di quelli che hanno fatto la storia del club: il quinto cannoniere di sempre. Il cordoglio del calcio italiano per la perdita Ci sono quei calciatori che fanno decisamente la storia di un club. Quei calciatori che vuoi o non vuoi entrano nella leggenda di una società. E che anche se hanno finito da diverso tempo di giocare, rimangono indelebili. ilveggente

Morto ex Milan Schnellinger, tra gli eroi di Italia-Germania 4-3 di Mexico ’70 - Morto ex Milan Schnellinger, tra gli eroi di Italia-Germania 4-3 di Mexico ’70 - Il mondo del calcio piange Karl-Heinz Schnellinger, ex difensore di Roma, Mantova e Milan ma soprattutto uno dei protagonisti della ‘partita del secolo’ tra Italia e Germania dei Mondiali in Messico ... sport.virgilio

Milan in lutto per Schnellinger, eroe e mito rossonero: aveva vinto tutto anche con la Nazionale e segnato in Italia-Germania 4-3 - Milan in lutto per Schnellinger, eroe e mito rossonero: aveva vinto tutto anche con la Nazionale e segnato in Italia-Germania 4-3 - La sua uscita di scena dal teatro della vita è avvenuta talmente all’improvviso da stupire. Senza strappi, senza clamori nonostante la malattia e lasciando un segno indelebile nella memoria di quanti ... sport.virgilio

Lutto nel mondo del calcio, addio a Karl-Heinz Schnellinger - lutto nel mondo del calcio, addio a Karl-Heinz Schnellinger - A 85 anni è morto Schnellinger, uno dei calciatori più talentuosi degli anni ’60 e ’70. Malato da diverso tempo, si è spento a Milano, dove risiedeva da anni. La sua carriera da calciatore è stata ... sportal