Calcio a cinque - bene la squadra del ’Ginanni’

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di bilanci - in tema sportivo - per le studentesse dell’Istituto tecnico commerciale Ginanni. Le ragazze si sono classificate terze per la fase provinciale di beach volley: si tratta di Lisa Vitali (3 A Sia), Martina Moretti (2 F) e Sofia Stucci (2D). Per ila 5 (foto) prima classificata lafemminile per la provincia di Ravenna composta da Laura Gardini (1 H), Noemi Magro (3 A Rim), Marika Baldazzi (1D), Martina Spanò (1D), Giada Cacciatore (1B), Aurora Summa (1G), Bresling Diallo (1A), Sofia Sanguedolce (2 D) e Sara Castellucci Sara (1 C). Nell’atletica leggera complimenti a Lucia Santarelli, salto in alto, Crupi nel mezzo fondo, Sara Aber nel getto del peso e Angelica Antonioli nella velocità.