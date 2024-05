Calafiori: "Roma Doveva andare così. Per me è stato meglio, per loro non so" - calafiori: "Roma Doveva andare così. Per me è stato meglio, per loro non so" - De Rossi ha citato proprio Riccardo calafiori, insieme a Davide Frattesi, come grande rimpianto della Roma, che se li è fatti sfuggire troppo a cuor leggero. E. calciomercato

Calcio, Festa Bologna: il bacio in diretta tv di Calafiori con la compagna - Calcio, Festa Bologna: il bacio in diretta tv di calafiori con la compagna - calafiori: "L'addio alla Roma Per me è stato meglio, per loro non lo so..." Il difensore ha realizzato due reti: "Il gol l’ho cercato tutto il campionato poi questa sera è andata così». Il portiere: ... informazione

La Stampa - Juventus, Calafiori il primo acquisto: i dettagli dell'operazione - La Stampa - Juventus, calafiori il primo acquisto: i dettagli dell'operazione - Il primo acquisto della Juventus sarà Riccardo calafiori, questo quanto riferisce La Stampa. Il difensore del Bologna è da mesi la priorità. ilbianconero