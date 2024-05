Cagliari-Fiorentina giovedì 23 maggio 2024 ore 20 | 45 | formazioni - quot - pronostici

La Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi della trentottesima e ultima giornata di Serie A 2023/2024. Nel dettaglio, accolta la richiesta della Fiorentina, che giocherà contro il Cagliari in anticipo giovedì 23 maggio per poter preparare meglio la finale di Conference League del mercoledì successivo. Venerdì tocca a Genoa-Bologna, sabato Juventus-Monza e Milan-Salernitana, mentre domenica alle 18 ci sono Atalanta-Torino e Napoli-Lecce con in palio il nono posto, mentre il piatto forte è domenica sera con Empoli-Roma, Frosinone-Udinese, Verona-Inter e Lazio-Sassuolo, le partite che mettono in palio la salvezza.

