Cagliari - deciso il futuro di Ranieri | ipotesi intrigante all’orizzonte

(Di martedì 21 maggio 2024) Claudioè un uomo di parola. “Hoche ilsarà l’ultima squadra che allenerò“, aveva dichiarato lo scorso agosto, agli albori di una stagione travagliata, sofferta, ma nella quale ha raccolto l’ennesimo miracolo di una carriera straordinaria, forse fin troppo sottovalutata. È così che dopo la salvezza raggiunta dalgrazie alla vittoria per 0-2 sul Sassuolo, Claudioè pronto a dire addio al club isolano e non solo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sir Claudio potrebbe addirittura lasciare il calcio. Da tempo si rincorrevano voci sulla possibilità che ildipotesse essere dietro una scrivania, un ruolo dirigenziale in un club con importante peso decisionale nell’organizzazione di una squadra. ...