Cagliari - Claudio Ranieri lascia | ha deciso di lasciare il calcio

Claudio Ranieri dopo aver centrato l’ennesima impresa con la salvezza del Cagliari, dice addio al club rossoblù e anche al calcio. La notizia dell’ufficialità è arrivata da Sky Sport, in attesa di un comunicato da parte del tecnico. FINE CARRIERA – Claudio Ranieri dice addio al Cagliari e al calcio. Termina a 72 anni la sua carriera da allenatore iniziata nel 1987 nel Vigor Lamezia, poi Cagliari, Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, passando anche per Chelsea, Juventus, Roma, Inter, Monaco, la fantastica impresa con il Leicester e la vittoria della Premier League, la Sampdoria, in Nazionale con la Grecia fino ad arrivare nuovamente al Cagliari per chiudere il cerchio di una carriera gloriosa.

inter-news