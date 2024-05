C5 Femminile Serie B Play off | Chiaravalle perde la finale 0-1 contro CMB Futsal Club

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 21 maggio 2024) Le rosanero sfiorano l’impresa al Palas Comunale, il 31 maggio ultima chance per le rosanero con la Final Four di Faenza, 21 maggio 2024 – Nulla da fare per le ragazze dell’Atletico. Davanti un Palas Comunale da sold out, non riescono a strappare la vittoria che vale la promozione nella massimache spetta quindi al CMB, 0-1 risultato. Ma c’è ancora un ultima possibilità. Le rosanero di mister Molinellindo laper la promozione “diretta” per così dire, si giocheranno tutto nelle Final Four tra le suddette società il 31 maggio semie l’eventuale finalissima del 1 giugno con sedi Faenza e Russi. Quattro le società aventi diritto: le duenti le ...