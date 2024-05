Bullizzano il Figlio e Lui Aggredisce il Bullo 15enne Fuori dalla Scuola

Per la prima serata in tv, giovedì 16 maggio su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “Tutto per mio figlio”, con Giuseppe Zeno e Tosca D’Aquino. Campania, metà degli anni Novanta. Raffaele Acampora è un allevatore di conigli che “fa” i mercati, padre di quattro figli. Giuseppe (Peppino) il più grande, ancora adolescente, affascinato dal guadagno facile, inizia a frequentare compagnie poco raccomandabili e non va più a scuola.

