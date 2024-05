Bucchioni ottimista | Oaktree proteggerà brand e venderà facendo plusvalenza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 21 maggio 2024) Enzoha commentato la situazione societaria dell’Inter, legata a doppio filo alla capacità di Steven Zhang di restituire il debito al fondo. OTTIMISMO – Enzoè intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva sul tema del probabile passaggio societario dell’Inter da Steven Zhang a. Secondo il giornalista italiano, è necessario evitare ragionamenti frutto della superficialità e dell’incompletezza: «Non hanno senso i discorsi in merito alla necessità di non far iscrivere l’Inter al campionato. Occorre tenere conto di vari fattori, come l’indice di solvibilità, che sconfessano quella tesi». In merito al futuro dell’Inter,è convinto che, in caso di passaggio al fondo americano, i nerazzurri saranno in buone mani: «è un fondo di valore ...