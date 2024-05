Britney Spears allarma nuovamente i fan | perché e cosa è successo

Si stanno vivendo giorni di ansia e paura per Britney Spears . Secondo quanto riporta il sito Tmz, sempre ben informato sulle star americane, la cantante sarebbe “in crescente pericolo di ferire se stessa o gli altri, o anche peggio. E numerose persone dentro e intorno alla sua vita sono spaventate per lei e credono che l’unica strada per la sopravvivenza a lungo termine sia un’altra tutela”. thesocialpost

Allarme per la salute mentale di Britney Spears La salute mentale di Britney Spears è motivo di preoccupazione, secondo quanto riportato dal sito TMZ, e sembra essere peggiorata da quando è terminata la tutela legale esercitata dal padre Jamie. La popstar 42enne avrebbe ripreso a fare uso di alcol e droghe, abbandonando i farmaci necessari per mantenere il suo equilibrio emotivo, e sarebbe coinvolta in una serie di episodi pericolosi sia per sé stessa che per gli altri.

tpi