Bradisismo Campi Flegrei - sfollati negli hotel per 3 giorni Sgomberati 17 palazzi

Si discute molto in questi giorni del bradisisma ai Campi Flegrei, che ha subito un’impennata nella velocità di sollevamento, arrivata a circa 2 cm/mese (la velocità media finora era stata di circa 1 cm/mese), dopo aver toccato per alcune settimane i 3 cm/mese. Associata a tali alte velocità, come previsto, è aumentata anche la sismicità, che ormai è praticamente continua nell’area anche se la popolazione avverte soltanto gli eventi più forti.

