Bracciale Uomo Louis Vuitton | Stile ed Eleganza Senza Tempo

A seguito dell'attività d'indagine coordinata da questa Procura della Repubblica, la Squadra Mobile di Benevento , nel pomeriggio di ieri, ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, con braccialetto elettronico , emessa dal GIP del locale Tribunale, nei confronti di un 23enne residente in provincia di Benevento , gravemente indiziato del delitto di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione aggravata.

Il giorno di Pasquetta ha chiamato il 112 per chiedere aiuto, piena di lividi e graffi sul corpo ha raccontato agli agenti di essere stata picchiata dal marito. In casa i segni della lite furiosa erano evidenti. E così è venuto tutto a galla: la donna ha raccontato che negli ultimi mesi la convivenza si era deteriorata a causa dei comportamenti del marito che la offendeva e minacciava di cacciarla via di casa.

