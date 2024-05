(Di martedì 21 maggio 2024) Si avvicina, e si disputerà dal prossimo 24 maggio, l’ultimo e decisivo Preolimpico nella. A Bangkok si capirà quali saranno i pugili che andranno a comporre i vari tornei di, con leche già vedono una presenza dell’Italia estremamente ampia. Sono già otto, infatti, i tricolori che si vedranno dparti della capitale francese, con la speranza di arrivare a giocarsi le medaglie nell’area del Roland Garros, dove il Court Philippe Chatrier ospiterà le fasi finali dei tornei pugilistici, potendo utilizzare il tetto retrattile originariamente costruito per salvare il salvabile in caso di pioggia nel secondo Slam di tennis dell’anno. In particolare, tra gli uomini si sonodagli European Games 2023 Aziz Abbes Mouhiidine nei 92 kg (pesi massimi) e ...

Aziz Abbes Mouhiidine si sta preparando per le Olimpiadi di Parigi 2024 , dove sarà uno dei grandi favoriti per la conquista della med agli a d’oro tra i pesi massimi. Il pugile campano, argento agli ultimi due Mondiali dove è stato defraudato del titolo, si avvicinerà ai Giochi attraverso un doppio appuntamento: prima gli Europei a Belgrado dal 15 al 29 aprile, poi un incontro a Madrid il 4 maggio all’interno della serie IBA Champions Night (evento promosso dalla Federazione Internazionale che gestisce il pugilato dilettantistico). oasport

Sono giorni di sudore, quelli che ha trascorso ultimamente Irma test a nei vari raduni di Assisi. Nell’ultimo mese se ne sono succeduti due, entrambi abbastanza lunghi: 18-30 marzo e 2-14 aprile (il secondo, in sostanza, è ancora in corso). Tutto in funzione di un obiettivo che porta dritti verso Belgrado, sede dei prossimi Europei che vanno in scena in sede unica tra uomini e donne. oasport

