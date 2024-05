Bowling. Il Galeone di Masetti ha una marcia in più - bowling. Il Galeone di Masetti ha una marcia in più - Ai campionati regionali di tris di bowling a Castel San Giovanni, Bologna domina con ottime prestazioni maschili e femminili. Il Galeone si conferma squadra di spicco. msn

Bowling: coppa italia e convocazioni azzurre. Primavera stacca il pass per la Nazionale. L’asd 2001 si tinge d’argento a Ciampino - bowling: coppa italia e convocazioni azzurre. Primavera stacca il pass per la Nazionale. L’asd 2001 si tinge d’argento a Ciampino - Convocazioni azzurre per il bowling: Elisa Primavera si unisce alla nazionale maggiore. Risultati contrastanti per i team italiani ai tornei nazionali e alle finali di Coppa Italia. msn