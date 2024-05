(Di martedì 21 maggio 2024) Ladi(-0,5%)in calo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari(-2,8%), dopo i risultati del primo trimestre dell'anno. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 128 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,79%. Nel listino principale sono in netto calo Azimut e Mediolanum (-2%). Inle utility con A2a (-1,4%), Hera (-1,3%), Enel e Erg (-1,2%). Deboli le banche con Bper (-1,7%), Mps (-0,8%), Banco Bpm (-0,3%), e Popolare Sondrio (-0,1%) mentre sono positive Unicredit e Intesa (+0,1%). Giù Stm (-1,2%), mentre si è in attesa dei conti di Nvidia che arriveranno nel corso della settimana. In calo Tim (-0,9%), nel giorno della prima udienza al tribunale disul ricorso di Vivendi contro la delibera ...

Piazza Affari ha chiuso in calo , unica in Europa, per lo stacco dei dividendo di 68 società quotate delle quali 21 nell'indice principale, che raggruppa i 40 big. Il Ftse Mib ha perso l'1,62% a 34.825 punti quotidiano

La Borsa di Milano è l'unica a chiudere in calo fra le Borse europee nel 'dividend day' che ha visto staccare le cedole di 68 società delle quali 21 big. Tra questi La Popolare di Sondrio è scivola ta del 6,09%, seguita da Bper, in calo del 2,14%, da Banco Bpm (-1,79%) e Intesa (-1,6%). Tra chi ha distribuito il dividendo ci sono anche Unipol (+1,46%) e Amplifon (+1,46%) che si sono mosse in controtendenza portandosi sul podio dietro a Prysmian (+1,77%). quotidiano

Borsa: Milano prosegue in flessione, scivola Generali - borsa: milano prosegue in flessione, scivola Generali - La borsa di milano (-0,5%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari scivola Generali (-2,8%), dopo i risultati del primo trimestre dell'anno. (ANSA) ... ansa

Buongiorno dalla Borsa 21 maggio…" - Buongiorno dalla borsa 21 maggio…" - La prima compagnia assicurativa italiana chiude il trimestre con un utile operativo leggermente superiore alle aspettative. Saipem si aggiudica tre grosse commesse in Angola Le borse dell’Europa sono ... informazione

Borsa: Milano apre in calo dello 0,33% - borsa: milano apre in calo dello 0,33% - La borsa di milano apre in calo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,33% a 34.709 punti. quotidiano