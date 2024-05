Borsa | l' Europa negativa guarda alle tensioni geopolitiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Le Borse europee sono in terreno negativo, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo il rally delle sedute precedenti. L'attenzione si concentra sulle, in particolare in Medio Oriente, e gli effetti sul prezzo delle materie prime. Si cercano spunti sul taglio dei tassi, in vista del discorso di Christine Lagarde. L'indice stoxx 600 cede lo 0,3%. In calo Parigi (-0,7%), Londra (-0,5%) e Francoforte (-0,4%). In controtendenza Madrid (+0,2%). Sul fronte valutario l'euro è poco mosso a 1,0861 sul dollaro. In lieve calo i rendimenti dei titoli di Stato. I principali listini europei sono appesantiti dutility (-0,9%), con il prezzo del gas che sale a 31,9 euro al megawattora (+0,4%). In calo anche le banche (-0,9%) e le assicurazioni (-0,6%). scende il settore dell'energia (-0,5%), in linea con ...