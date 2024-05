Borsa | l' Europa conferma il calo con Wall Street - Milano -0,8%

Le Borse europee si confermano a metà seduta positive con l'eccezione di Milano che è fiacca e cede lo 0,2% mentre Leonardo (+4,75%) e Fineco (+2%) viaggiano controcorrente. La più tonica è Parigi che sale di quasi un punto percentuale. Francoforte guadagna lo 0,5% così come Londra. Madrid è a +0,6% ed Amsterdam a +0,2% L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, è in rialzo con gli industriali in luce.

quotidiano