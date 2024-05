BMW ha creato la sua prima auto di haute couture con Naomi Campbell

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 21 maggio 2024) La BMW di, che ha debuttato sul red carpet del 77° Festival del Cinema di Cannes, è un autentico pezzo unico. Si chiama BMW XM Mystique Allure ed è stata realizzata seguendo l'ispirazione della top model britannica, che lo scorso anno ha iniziato a collaborare con la casa baverse proprio per il lancio della XM. La campagna Dare to be You metteva al centro della scena la fiducia necessaria per essere se stessi e andare per la propria strada. Così, questa BMW è il secondo frutto di questa collaborazione: è nata unendo lusso progressista e look stravaganti, utilizzando materiali esclusivi provenienti dal mondo dell'alta moda e aggiungendo un tocco di classe come la colonna sonora ideata insieme al compositore Hans Zimmer, due volte premio Oscar. «Vedere da vicino la nascita di questa BMW è stato davvero incredibile. Mi sento profondamente ...