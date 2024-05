Bloccata sulla strada diventata un torrente Anziana messa in salvo

(Di martedì 21 maggio 2024) In pochi istanti è caduta dal cielo tanta acqua da provocare uno smottamento e trasformare lacollinare in uncon fango e detriti. Proprio in quel momento una donna di 74 anni stava percorrendo al volante della sua auto laper Casa Cagnone di Zavattarello ed è rimastaall’interno dell’abitacolo, con l’auto che non ripartiva e lache, seppure per un tratto limitato, eraimpraticabile. L’automobilista, molto spaventata, ha chiesto aiuto al 112 e sul posto, poco dopo le 14 di ieri, sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Broni, i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Voghera, e l’ambulanza della Croce Rossa di Varzi. Non è rimasta ferita, solo molto spaventata, e dopo il precauzionale controllo sul posto da ...

Ponte Buggianese, 27 aprile 2024 – Fuori strada con la macchina , ma per fortuna se la cava solo con un grande spavento. E’ successo nella notte a Ponte Buggianese, dove i vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire per il recupero di una vettura incastrata tra il guard-rail e il sottostante Rio Pescina. Per cause in corso di accertamento, la macchina con alimentazione ibrida è uscita Fuori strada , rimanendo in bilico tra la strada e il sottostante torrente : il conducente dell'auto comunque è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo incolume. lanazione

"Ci siamo svegliati spaventati: la bomba d'acqua era terribile, a un certo punto è andata via la corrente. Ho vestito i bambini e siamo scesi dal quarto piano, attorno alle 9. Non si poteva nemmeno attraversare la strada perché era diventata un fiume". Lo racconta Rosy , di 45 anni, abitante nelle case popolari di via Rilke, che questa mattina si è trovata in balìa del Lambro . ilgiorno

Zavattarello (Pavia), 20 maggio 2024 - Si è trovata all'improvviso con la strada trasforma ta in un torrente in piena. Una donna di 74 anni è stata soccorsa dai vigili del fuoco del Distaccamento di Broni, intervenuti poco dopo le 14 di oggi, lunedì 20 maggio, sulla strada per la località Casa Cagnone di Zavattarello . La zona di alta collina è stata colpita da un breve ma intenso temporale e sulla strada sulla quale stava procedendo la 74enne al volante della sua auto s'è verificato uno smottamento , per un breve tratto di soli 5 metri circa, ma con il terreno che ha invaso la carreggiata strada le, riempita quindi di fango con sassi e detriti che ha l'hanno trasforma ta in una sorta di torrente . ilgiorno

Bloccata sulla strada diventata un torrente. Anziana messa in salvo - Bloccata sulla strada diventata un torrente. Anziana messa in salvo - Una donna di 74 anni rimane bloccata in auto durante uno smottamento su una strada collinare a Zavattarello. Intervento di soccorso senza feriti. ilgiorno

In Valtellina ancora neve sopra 1200 metri con rischio valanghe - In Valtellina ancora neve sopra 1200 metri con rischio valanghe - Continua a nevicare a quote superiori a 1200 metri in Valtellina e Valchiavenna. Nel fondovalle piove con intensità e per gli automobilisti i passi alpini restano percorribili solo con le catene. Le t ... ansa

Maltempo Veneto ed Emilia Romagna, temporali e allagamenti: scuole chiuse, la situazione a Vignola, Valsamoggia e Savignano - Maltempo Veneto ed Emilia Romagna, temporali e allagamenti: scuole chiuse, la situazione a Vignola, Valsamoggia e Savignano - Maltempo e bombe d'acqua in Emilia Romagna e Veneto oggi martedì 21 maggio dove si registrano allagamenti ed esondazioni ... fanpage