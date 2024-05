Bisogna rispettare il suo contratto con la Rai | Fabio Fazio - altolà su Amadeus

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di bilanci per, che ha recentemente chiuso la prima stagione di Che tempo che fa su Nove. E il conduttore si dice "fiero" e "sorpreso" del successo in termini di share raggranellato dal suo talk, riproposto con lo stesso format con cui andava in onda sulla Rai.ha detto la sua in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in cui ha parlato anche del suo futuro e di, che presto lo raggiungerà sulla rete del gruppo Warner Bros. Parlando di Che tempo che fa,ha affermato: "Questo successo non era preventivabile ed è stata una sorpresa bellissima perché il pubblico ci ha seguito con grande affetto e stima. Questa rete giovane e in crescita ha dimostrato di essere contemporanea. Si respirano entusiasmo, vitalità e una sana leggerezza: ne siamo piacevolmente contagiati". ...