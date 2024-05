Bimbo morto su nave - la mamma lo lasciava nell’armadietto nei turni di lavor - la difesa | “Ma lo allattava”

“Nostro figlio di 7 anni è stato utilizzato in studi segreti perché considerato “più economico da testare” rispetto agli scimpanzé”, i genitori di Colin Smith , morto dopo essere stato infettato dall’HIV, rivivono il loro dolore, prima di denunciare i fatti che hanno distrutto una famiglia. Prima della pubblicazione di un rapporto sullo scandalo, Jan e Colin Smith hanno raccontato il loro dolore dopo che il loro figlio, anche lui di nome Colin , è morto nel gennaio 1990 dopo essere stato infettato dall’AIDS e dall’Epatite C con sangue contaminato all’età di due anni . ilfattoquotidiano

“Bimba morta in grembo nel giorno di Natale”, chiesta condanna per ginecologa - “Bimba morta in grembo nel giorno di Natale”, chiesta condanna per ginecologa - La procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di condanna a dieci mesi di reclusione nei confronti di una ginecologa, in servizio all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, accusata di avere provoc ... grandangoloagrigento

È morta la piccola in coma dopo un incidente stradale - È morta la piccola in coma dopo un incidente stradale - Era ricoverata nel reparto di Rianimazione a San Giovanni Rotondo. La famiglia è residente a Trani ... traniviva

Neonato morto su nave da crociera: i terribili sospetti sulla madre - Neonato morto su nave da crociera: i terribili sospetti sulla madre - Pare che il bimbo fosse nato da appena due giorni ... Un primo esame cadaverico esterno farebbe al momento escludere al medico legale che la morte sia stata causata da atti esterni come il ... newsmondo