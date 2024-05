scoperte da diversi scienziati 107 proteine spia nel sangue che possono segnalare il tumore con 7 anni di anticipo Immagina un futuro in cui il cancro può essere individuato e affrontato anni prima che si manifesti. Grazie a una recente scoperta che potrebbe trasformare questo sogno in realtà, questo futuro potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo. puntomagazine

Il bambino di due anni , Mason, fatica a respirare di notte . Una tosse contratta all’asilo, accompagnata da febbre alta, durava da giorni e aveva allarmato la sua mamma, la signora Ellie Keating residente nel Dorset, una contea inglese. In più, il respiro affannoso si era trasformato in un vero e proprio russa mento. Nonostante le visite dal medico di famiglia, la situazione si protrae addirittura per mesi, con qualche attenuazione dei sintomi e, per contro, comparsa di sudorazioni notturne. ilfattoquotidiano

Uno studio italo-tedesco ha identificato una possibile cura per questa patologia cronica. Andiamo a vedere di cosa si tratta - Uno studio italo-tedesco ha identificato una possibile cura per l'artrite reumatoide, una patologia cronica. Andiamo a vedere di cosa si tratta ... gazzetta

Tumori del sangue: Ail, con il progetto SailCamp da maggio a settembre quattro weekend per i pazienti sul Lago di Garda - Tumori del sangue: Ail, con il progetto SailCamp da maggio a settembre quattro weekend per i pazienti sul Lago di Garda - Quattro weekend a Campione del Garda (BS): 25-26 maggio; 15-16 giugno; 27-28 luglio; 14-15 settembre; ogni weekend vedrà la partecipazione di 8-10 pazienti onco-ematologici di tutta Italia. Si tratta ... agensir

Tumori: tra vela e laboratori il progetto Ail per la riabilitazione psicologica dei pazienti - Tumori: tra vela e laboratori il progetto Ail per la riabilitazione psicologica dei pazienti - (Adnkronos) – Favorire un processo di riabilitazione psicologica per i pazienti onco-ematologici, per stare meglio nella quotidianità ed entrare in relazione con se stessi e con il proprio vissuto. E’ ... padovanews