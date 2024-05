Biden dice che quello che sta accadendo a Gaza non è un genocidio

(Di martedì 21 maggio 2024) «Oltraggiosa». Così il presidente degli Stati Uniti Joeha definito la decisione del procuratore della Corte penale internazionale di chiedere il mandato d’arresto per crimini contro l’umanità per il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, il leader di Hamas a, Yahya Sinwar, il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, e il capo dell’ala militare di Hamas, Mohammed Deif. Il segretario di Stato Antony Blinken parla di scelta «vergognosa». E dal Consiglio per la Sicurezza nazionale il portavoce John Kirbyche è «ridicola l’equivalenza fra Hamas e Israele». E intervenendo alla celebrazione del Jewish American Heritage Month alla Casa Bianca,ha difeso con forza Israele,ndo che le forze israeliane non stanno commettendo un ...

Le università degli Stati Uniti sono in subbuglio. Le forze dell'ordine hanno proseguito gli sgomberi e gli arresti di studenti coinvolti nelle proteste contro la guerra a Gaza che stanno travolgendo da settimane circa trenta università americane. La polizia ha smantellato accampamenti allestiti dai dimostranti presso l'Università del Texas e la Fordham University di New York, arrestando decine di persone. iltempo

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden , ha detto per la prima volta di voler condizionare le forniture militari a Israele inviando solo armi difensive nel caso di un'invasione di Rafah . "Ho messo in chiaro che se entrano a Rafah , ma non sono ancora entrati, non fornirò le armi ", ha detto Biden in un'intervista esclusiva che verrà trasmessa questa sera dalla Cnn di cui è stato anticipato un trailer. ilfoglio

